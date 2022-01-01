Максим Артамонов
На Украине погибли двое военнослужащих из Пермского округа и Чайковского
Информацию опубликовали их родственники в социальных сетях
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В ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие Андрей Голембевский из Чайковского и Александр Овчинников из села Байболовка (Пермский округ).
О смерти пермяков сообщили их родственники и друзья в социальных сетях, не уточнив обстоятельства гибели.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб уроженец села Верх-Рождество из Частинского округа Александр Ощепков.
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