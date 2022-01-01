Максим Артамонов В Пермском крае из-за опасного вида обледенения дорог может увеличиться количество аварий Проезжая часть покрылась жёстким снежным накатом Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в связи с аномально низкими температуры в регионе на автодорогах сформировался редкий и опасный вид обледенения. Это тонкий слой льда, который образовался из частиц водяного пара от автомобильных выхлопов.

После снегопада на дорогах возник жёсткий снежный накат, который по своему составу близок ко льду. Кроме того, на проезжей части образовались колеи. Эти факторы увеличили тормозной путь автомобилей и создали дополнительные риски возникновения ДТП.

Напомним, 9 января 2023 года стало самым холодным днём в Пермском крае за шесть с лишним лет, с 20 декабря 2016 года. Днём в Перми температура поднимется не выше -30˚, а по краю -29…-33˚. Ночь на вторник ожидается исключительно морозной на юге края. На метеостанциях в Осе и Чернушке могут быть зафиксированы экстремальные морозы до -40…-42˚.

Постепенное потепление в регионе начнётся со вторника.

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