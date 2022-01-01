Елена Синица Завершение строительства долгостроя на улице Сокольской оценили в 497 миллионов Работы должны быть выполнены в течение девяти месяцев Поделиться Твитнуть

В Перми ищут подрядчика, который займется завершением строительства многоквартирного дома в Кировском районе Перми. Речь идет о доме на ул.Сокольская, 10б. Информация об этом появилась электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Максимальная начальная стоимость работ оценена в 487,3 млн руб. Согласно техническому заданию, общая площадь жилого здания составляет порядка 26 тыс.кв.м. Дом должен состоять из двух блоков-секций, в нем разместится 359 квартир.

В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора, подрядчик должен разработать подробный график выполнения строительно-монтажных работ. На выполнение работ выделяется девять месяцев.

Напомним, право аренды земельного участка площадью 8 тыс. кв. м по адресу: Пермь, ул. Сокольская, 10б, и находящегося на нём недостроенного многоквартирного дома передано «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края».

Ранее глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании краевого правительства сообщил , что дом по ул. Сокольской, 10б планируется достроить в 2024 году.

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