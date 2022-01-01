Елена Синица В Перми открылся Кубок России по ледовой и снежной скульптуре Турнир будет проходить до 13 января Поделиться Твитнуть

Ледовый городок

Константин Долгановский

Вчера, 8 января, на эспланаде состоялось открытие Кубка России по ледовой и снежной скульптуре «Зимний вернисаж». Об этом сообщает пресс-служба горадминстрации.

В конкурсе участвуют скульпторы из разных городов страны. Среди них есть двукратные обладатели кубка рязанцы Юрий и Владимир Мистрюковы, трёхкратные участники и призёры Кубка «Зимний вернисаж» Андрей и Николай Кокорины.





Также в конкурсе принимают участие пермячки Татьяна Титова и Марина Еркович. Турнир будет проходить с 8 по 13 января, тема конкурса — «С днём рождения, Пермь!».





Ранее сообщалось, что 9 и 10 января ледовый комплекс закроют на техническое обслуживание — для восстановления ледовых объектов. Уже 11 января городок продолжит работать с 10:00 до 22:00 по будням, а также с 10:00 до 23:00 по выходным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.