Елена Синица За новогодние праздники ледовый городок «Виват, Пермь!» посетили свыше 130 тысяч человек Он расположен на эспланаде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За новогодние праздники ледовый городок на эспланаде посетили порядка 130 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для создания ледового городка понадобилось более 100 тыс. кубометров льда. Также потребовалось свыше 2,5 тыс. м декоративной RGB-подсветки. В целом же площадь городка превышает 6 тыс. кв. м.





Кроме этого, сообщается, что 9 и 10 января комплекс закроют на техническое обслуживание — для восстановления ледовых объектов. Уже 11 января городок продолжит работать с 10:00 до 22:00 по будням, а также с 10:00 до 23:00 по выходным.

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