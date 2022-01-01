Елена Синица В Перми запустили новый автобусный маршрут Он связал микрорайон Висим и улицу Ушинского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня, 9 января, в Перми начал курсировать новый автобусный маршрут №37 «М/р Висим — Ул. Ушинского». Об этом сообщает гортранс.

Маршрут создаст связь с социальными объектами на улице КИМ, о чём просили жители микрорайона, говорят в ведомстве. Также этот маршрут снизит нагрузку на маршрут №17.





Ранее сообщалось, что автобусы в прямом направлении будут следовать по улицам Ушинского, Гайдара, Юрша, Уинской, Тургенева, КИМ, Ивановской, Свердлова, 1905 года, Восстания. В обратном направлении они будут проезжать по ул. Восстания, площади Восстания, улицам Славянова, Лифанова, Свердлова, Уральской, Грачёва, Барбюса, Ивановской, КИМ, Тургенева, Уинской, Юрша, Гайдара, Ушинского.

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