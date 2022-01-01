Максим Артамонов С 9 января в Перми начнёт ходить новый автобусный маршрут в микрорайон Висим Жители ждали этого несколько лет Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 9 января следующего года в Перми будет запушен новый автобусный маршрута №37 «Микрорайон Висим — Улица Ушинского». Он позволит снизить нагрузку на автобусы маршрута №17 и создаст связь с социальными объектами.

Жители микрорайона требовали от чиновников обеспечить транспортную доступность. Несколько лет подряд на Висим ходили нелегальные маршрутки.

Напомним, в конце ноября был объявлен конкурс по поиску перевозчика, который будет обслуживать новый автобусный маршрут № 37.

В техзадании говорилось, автобусы в прямом направлении будут следовать по улицам Ушинского, Гайдара, Юрша, Уинской, Тургенева, КИМ, Ивановской, Свердлова, 1905 года, Восстания. В обратном направлении они будут проезжать по ул. Восстания, площади Восстания, улицам Славянова, Лифанова, Свердлова, Уральской, Грачёва, Барбюса, Ивановской, КИМ, Тургенева, Уинской, Юрша, Гайдара, Ушинского.

Предполагается, что на маршруте будут работать 10 автобусов малого класса. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 32 млн руб.

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