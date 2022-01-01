Елена Синица В Перми хотят запустить новый автобусный маршрут Автобус №37 будет ездить по направлению улица Ушинского — микрорайон Висим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявили конкурс по поиску перевозчика, который будет обслуживать новый автобусный маршрут №37. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передает «Рифей».

Этот автобус будет ездить по направлению улица Ушинского — микрорайон Висим. Как говорится в техническом задании, автобусы в прямом направлении будут следовать по улицам Ушинского, Аркадия Гайдара, Юрша, Уинской, Тургенева, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Восстания. В обратном направлении они будут проезжать по улицам Восстания, площади Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Грачева, Анри Барбюса, Ивановской, КИМ, Тургенева, Уинской, Юрша, Аркадия Гайдара, Ушинского.





Предполагается, что на маршруте будут работать 10 автобусов малого класса. Начальная (максимальная) цена контракта — 32 млн руб. Автобусный маршрут должен будет начать работу с 9 января 2023 года.

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