Елена Синица
Пермский аэропорт возобновил работу
Рейсы обслуживаются в стандартном режиме
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Пермский аэропорт Большое Савино возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Деятельность возобновилась в 11:00 по местному времени.
«На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло», — сказали в пресс-службе.
Напомним, сегодня, 8 января, самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту Большое Савино.
Самолёт должен был направиться в Москву. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в пресс-службе.
Самолёт также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал.
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