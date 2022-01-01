Елена Синица Пермский аэропорт возобновил работу Рейсы обслуживаются в стандартном режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский аэропорт Большое Савино возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Деятельность возобновилась в 11:00 по местному времени.





«На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло», — сказали в пресс-службе.





Напомним, сегодня, 8 января, самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту Большое Савино.

Самолёт должен был направиться в Москву. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в пресс-службе.

Самолёт также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал.

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