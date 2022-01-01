Елена Синица Жителей Прикамья предупредили о морозах до -40 градусов Такую погоду прогнозируют на 8 и 9 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 8 и 9 января жителей Пермского края ждут морозы до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Как рассказали в ведомстве, в Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы, ночью и утром местами сильный мороз −40°. Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в магистральных трубопроводах повысят температуру горячей воды. В организации «Т Плюс» жителям порекомендовали осторожнее использовать горячую воду, а также не позволять детям без присмотра взрослых пользоваться системой горячего водоснабжения.





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