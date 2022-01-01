Елена Синица В Прикамье повышают температуру горячей воды в кранах Причина — резкое похолодание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за резкого похолодания в магистральных трубопроводах повысят температуру горячей воды. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Т Плюс».

В организации жителям порекомендовали осторожнее использовать горячую воду. Также не позволять детям без присмотра взрослых пользоваться системой горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что по данным Пермского ЦГМС, в регионе 7 января ожидается прохождение опасных метеорологических явлений, связанных с аномально холодной погодой.





Из-за такой погоды возможны увеличение количества пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварии на системах жизнеобеспечения населения (ЖКХ), получение обморожений и переохлаждений.

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