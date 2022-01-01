Елена Синица Краевое МЧС предупредило об аномально холодной погоде в Пермском крае Рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, в регионе 7 января ожидается прохождение опасных метеорологических явлений, связанных с аномально холодной погодой. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Из-за такой погоды возможны увеличение количества пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварии на системах жизнеобеспечения населения (ЖКХ), получение обморожений и переохлаждений.





В ведомстве рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей.

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