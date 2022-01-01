Максим Артамонов В Пермском крае будет ограничено движение двух поездов Это связано с ремонтными работами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 10,12 и 26 января из-за проведения ремонтных работ на участке Скальный — Всесвятская будет ограничен маршрут следования до станции Пашия на пригородных поездах №6841 и №7444. Об этом сообщает Пермская пригородная компания в соцсети «ВКонтакте».

Поезд № 6841 с сообщением Европейская — Чусовская (отправление из Европейской) не будет курсировать на участке Пашия — Чусовая 10, 12, 26 января.

А пригородный поезд №7444 с сообщением Чусовская — Европейская (отправление из Чусовской) в аналогичные дни не будет ходить на участке Чусовская — Пашия.

Напомним, с 30 декабря прошлого года на Перми II усилены меры безопасности. Пройти к поездам пассажиры теперь могут только через досмотр в здании ж/д вокзала.

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