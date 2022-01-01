Максим Артамонов С 30 декабря на Перми II запретят проходить к поездам напрямую Попасть на свой поезд пассажиры смогут только через досмотр в здании ж/д вокзала Поделиться Твитнуть

Вокзал Пермь-II

С 30 декабря попасть к пассажирским платформам на Перми II можно будет только через пункт досмотра ручной клади и багажа в здании вокзала. Об этом сообщает на своей странице в соцсетях Пермская пригородная компания со ссылкой на Свердловскую железную дорогу.

При входе в здание люди будут вынуждены пройти через многозонные металлодетекторы (рамки). Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов).

Вход в пешеходные тоннели для прохода к платформам главного и горнозаводского направлений также станет возможен только через здание вокзала.

В пункте досмотра сейчас работает несколько досмотровых комплексов, которые рассчитаны на одновременный пропуск большого числа людей, но в «часы пик» могут возникать очереди, отметили в пригородной компании.



Тем пассажирам, которые прибывают с поездов и электричек, досмотр проходить не нужно.



Такие нововведения в пресс-службе Свердловской железной дороги объясняют требованиями безопасности и просят отнестись с пониманием.









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