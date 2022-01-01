Максим Артамонов В Пермском крае волки нападают на собак и домашних животных В декабре прошлого года жители Прикамья неоднократно сообщали о нападении хищников Поделиться Твитнуть

Стая волков. Источник: Google.com

Жители посёлка Кама в Юсвинском округе пожаловалось на волков, которые нападают на собак и домашних животных. Об этом сообщила в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте» сообщила местная жительница.

«На всей территории Юсьвинского округа, а именно в п. Кама живут как у себя дома стая волков, собак в деревне совсем не осталось, сегодня растерзали и мою собаку, летом было нападение на телёнка о чём ранее я уже писала», — рассказала женщина.

Она пояснила, что в посёлок приезжал инспектор охотохозяйства, но вместо помощи он обвинил жителей огласке проблемы.

«Страшно очень страшно ходить, даже днем, они не бояться ходить где люди, у нас ночной автобус в 4 утра выезжает и приезжает в 9 уже темно, самое время для охоты, а ещё ходят дети в школу.... Чего ждут люди отвечающие за контроль животных на территории поселения?», — рассказала женщина.

«Новый компаньон» направил запрос в администрацию Юсьвинского муниципального округа с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, в декабре прошлого года из-за нападения волков была закрыта лыжная база «Стрижи» под Усольем спортсменам и любителям запрещено выходить на лыжные трассы до особого распоряжения. Такое решение приняла администрации Березников.

О нападении хищников сообщали также жители Чердыни. У одной из местных жительниц волки напали на домашнюю собаку.

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