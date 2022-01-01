На севере Пермского края пенсионерка отбила свою собаку у стаи волков Инцидент произошёл ночью 22 октября Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте / Подслушано Чердынь

В социальных сетях появилась информация о нападении волков на домашнюю собаку в селе Покча Пермского края.

Местные жители рассказали, что хищники забрели в населенный пункт в ночь на 22 октября. Судя по оставленным следам, в стае было минимум три волка.

В одном дворе они чуть не загрызли домашнюю собаку. Хозяйка пса, пенсионерка, услышала визг, вышла и спугнула волков.

«Администрация, у нас будут предприниматься какие-то меры по уничтожению волков?» — написал автор поста и выложил фотографию пострадавшей собаки.

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