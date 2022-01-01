В Пермском крае из-за нападения волков закрыли лыжную базу Хищники напали на домашнюю собаку Поделиться Твитнуть

Стая волков. Источник: Google.com

На лыжной базе «Стрижи» под Усольем Пермского края в связи с чрезвычайной ситуацией закрыт прокат лыжного инвентаря. Спортсменам и любителям запрещено выходить на лыжные трассы до особого распоряжения. Как сообщили на базе, таково решение администрации Березников.

Неофициально стало известно, что запрет связан с несколькими случаями нападений волков на домашних собак в Усолье, и чиновники опасаются, что хищники могут напасть и на людей в лесу.

«Да, ходит волк, который утащил собаку. Его следы видели и после этого случая», — подтвердила «Новому компаньону» сотрудник базы Роза Копилова.

Ранее о нападении волков на домашнюю собаку сообщали жители Чердынского округа. Хозяйка пса, пенсионерка, услышала визг, вышла и спугнула волков.





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