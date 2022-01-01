Максим Артамонов

В Пермском крае похоронят участников спецоперации из Чайковского и Лысьвы

Второй день подряд в регионе хоронят по двое солдат, погибших на Украине

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Свечи

Сегодня, 5 января, в Чайковском и Лысьве состоятся похороны сразу двух участников спецоперации на Украине — Михаила Оборина и Олега Шадрина. Об этом сообщают в соцсетях родственники погибших. Подробности их гибели не уточняются.

Олег Шадрин родился в д. Васята Чайковского района. Прощание с ним пройдёт в ритуальном зале по ул. Вокзальной (рядом с храмом).

Михаил Оборин — уроженец Лысьвы. В 13:00 состоится его отпевание в Свято-Троицком храме.

Напомним, вчера, 4 января, также прошли похороны двух участников СВО, 24-летнего Андрея Ширинкина из Полазны и Геннадия Калашникова из села Платошино Пермского района.

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