Максим Артамонов В Пермском крае похоронят участников спецоперации из Чайковского и Лысьвы Второй день подряд в регионе хоронят по двое солдат, погибших на Украине Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 января, в Чайковском и Лысьве состоятся похороны сразу двух участников спецоперации на Украине — Михаила Оборина и Олега Шадрина. Об этом сообщают в соцсетях родственники погибших. Подробности их гибели не уточняются.

Олег Шадрин родился в д. Васята Чайковского района. Прощание с ним пройдёт в ритуальном зале по ул. Вокзальной (рядом с храмом).

Михаил Оборин — уроженец Лысьвы. В 13:00 состоится его отпевание в Свято-Троицком храме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.