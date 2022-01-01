На Украине погиб уроженец Пермского района Геннадий Калашников Похороны состоятся в селе Платошино 5 января Поделиться Твитнуть

Геннадий Калашников

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Платошино Пермского района Прикамья Геннадий Калашников. Пост об этом с соболезнованиями родным и близким опубликован на странице в соцсетях Фроловского управления Двуреченского поселения.

Об обстоятельствах гибели военнослужащего не сообщается.

Прощание с Геннадием Калашниковым состоится 5 января на территории Платошинской средней школы. Начало в 12 часов.

Напомним, сегодня в Полазне похоронили погибшего в зоне СВО 24-летнего Андрея Ширинкина.





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