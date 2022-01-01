На Украине погиб 24-летний снайпер из Пермского края Андрея Ширинкина похоронят в Полазне 4 января Поделиться Твитнуть

Андрей Ширинкин

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб 24-летний житель посёлка Полазна Пермского края Андрей Ширинкин. Как сообщает газета «Зори плюс», он скончался от ран в декабре. Это восьмой житель Добрянского округа, погибший в СВО.

— Андрей приходил в военкомат осенью, когда началась частичная мобилизация, — рассказал изданию «Камские зори» военком Добрянки Сергей Софьин. — Он биатлонист, снайпер. Сказал, что не будет проходить обучение, и отправился в зону спецоперации добровольцем.

Незадолго до своего отправления на Донбасс Андрей женился.

Прощание с погибшим проходит сегодня, 4 января, в Полазне.





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