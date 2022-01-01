По факту схода с рельсов вагонов и гибели рабочего в Пермском крае возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото: Пермская транспортная прокуратура

Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России по факту схода с рельсов трёх железнодорожных вагонов в Пермском крае, в результате которого погиб железнодорожник, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, сход вагонов и гибель человека произошли в результате нарушения правил безопасности проведения маневровых работ. Нарушения были допущенные лицами, обязанными соблюдать и организовывать соблюдение этих правил в силу выполняемой работы или занимаемой должности.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято после проведения проверки.

Напомним, ЧП произошло 2 января на подъездном железнодорожном пути необщего пользования в районе станции Лаки.





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