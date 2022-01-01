В результате железнодорожной аварии в Пермском крае погиб рабочий Железнодорожник скончался по пути в больницу Поделиться Твитнуть

фото: Пермская транспортная прокуратура

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, в результате схода трёх железнодорожных вагонов в Пермском крае погиб человек. Ранения получил железнодорожник, который по пути в больницу скончался.

В ведомстве заявили, что проводят проверку по факту ЧП. По её результатам будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям всех ответственных лиц.

Напомним, ЧП произошло 2 января на подъездном железнодорожном пути необщего пользования в районе станции Лаки.





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