В Пермском крае сошли с рельсов три грузовых вагона Транспортной прокуратурой выясняются причины ЧП Поделиться Твитнуть

фото: Пермская транспортная прокуратура

В понедельник, 2 января, во время движения к станции Лаки в Пермском крае на подъездном железнодорожном пути необщего пользования сошли с рельсов три порожних грузовых вагона. Их опрокидывания не произошло.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

О пострадавших не сообщается. Задержек в движении других поездов нет.

Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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