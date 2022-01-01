В Пермском крае сошли с рельсов три грузовых вагона
Транспортной прокуратурой выясняются причины ЧП
В понедельник, 2 января, во время движения к станции Лаки в Пермском крае на подъездном железнодорожном пути необщего пользования сошли с рельсов три порожних грузовых вагона. Их опрокидывания не произошло.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
О пострадавших не сообщается. Задержек в движении других поездов нет.
Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.
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