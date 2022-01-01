Губернатор Прикамья выразил соболезнования родным военнослужащих, погибших в Макеевке По уточнённым данным, в результате ракетного удара ВСУ убиты 89 человек Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке (ДНР) 1 января 2023 года.

«Это невосполнимая утрата, тяжелое горе для всей страны. Большинство погибших — фактически наши соседи, жители Приволжского федерального округа, в частности, Самарской области», — отметил глава Прикамья.

2 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по месту дислокации российских военных в районе Макеевки погибли военнослужащие из его региона.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — приводит слова губернатора телеграм-канал областного правительства.

3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли траурные мероприятия.

Сведения о погибших военнослужащих из Саратова и Ульяновска официально не подтверждаются.

Тем временем, в среду первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков сообщил журналистам, что количество военнослужащих, которые погибли при трагедии в Макеевке, увеличилось до 89. Новые жертвы были обнаружены в ходе разбора завалов железобетонных конструкций. Число раненых не уточняется, сообщается, что им оказывается необходимая помощь.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия в Макеевке, принимаются меры для исключения в будущем трагедий, подобных случившейся, заявили в минобороны. Основной причиной трагедии могло стать массовое использование личным составом мобильных телефонов. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

В ведомстве напомнили, что в 00:01 мск 1 января артиллерия ВСУ нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки (ДНР). Средства ПВО перехватили два из них, но четыре снаряда попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации произошло обрушение перекрытий здания.

Ранее в минобороны сообщали о 63 погибших.

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