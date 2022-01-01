В ДНР в результате удара снарядами HIMARS погибли 63 российских военнослужащих ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В результате удара шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики погибли 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён ВСУ, российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты.

«Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — добавили в министерстве.

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