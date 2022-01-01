Девушка с ребёнком погибли в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург Ещё шесть человек получили травмы Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Ночью 3 января на 319 км федеральной трассы Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. В нём погибли 22-летняя девушка и 5-летний ребёнок, ещё шесть человек получили травмы.

Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области (авария случилась в соседнем регионе) водитель автомобиля «Лада-Ларгус», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с «Рено-Дастер». В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Лада-Ларгус». Оба водителя и ещё четыре пассажира, в том числе мать погибшего мальчика, получили ушибы, ссадины, переломы, сотрясения и госпитализированы в больницы городов Ревда и Первоуральск.

Водитель отечественной машины пояснил, что двигался со скоростью 70 км/ч, но, как заявили в ГИБДД, и этого было много для погодных условиях и состояния дороги, которая была заснежена. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания, выразившиеся в наличии рыхлого снега на проезжей части, загрязнении световозвращающих элементов, занижении обочины относительно уровня проезжей части. О всех недостатках собственник автодороги был поставлен в известность.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 2 января на трассе Пермь-Екатеринбруг с интервалом в один час произошли два крупных ДТП, один человек погиб.

Полиция настоятельно рекомендует водителям при выборе скорости движения ориентироваться на состояние дороги и погодные условия.

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