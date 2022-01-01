На трассе Пермь-Екатеринбург с интервалом в час произошли два крупных ДТП В одном погиб человек, в другом пришлось применять спецтехнику, чтобы достать пострадавших Поделиться Твитнуть

В понедельник, 2 января, около 17 часов на 124 км федеральной автодороги «Пермь-Екатеринбург» в Суксунском городском округе произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. (на фото) Один человек погиб, несколько ранены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Примерно через час на 96 км на той же трассе в Кунгурском МО столкнулись два легковых автомобиля. Пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся работы по деблокированию пострадавших в одном из автотранспортных средств.

В МЧС призывают водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.





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