На трамвайной остановке «ЦУМ» в Перми установили навесы для пассажиров Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на трамвайной остановке «ЦУМ» установили навесы для пассажиров, ожидающих электротранспорт. Как пояснили в дептрансе, их монтажом занималась компания «Мовиста Регионы — Пермь». Работы проведены в рамках соглашения о модернизации трамвайной сети в краевом центре.

В департаменте сразу пояснили, что на данной остановке установлены именно навесы, а не полноценные павильоны, поскольку ширина посадочной площадки не позволяет поставить иную конструкцию.

Напомним, в ноябре власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. Согласно условиям концессии компания обязуется приобрести 44 новых трамвайных вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово» и модернизировать 7 тяговых подстанций.

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