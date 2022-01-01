Аукцион на аренду депо в Разгуляе объявят в I квартале 2023 года Снос аварийных построек на участке завершится к февралю Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия — памятника «Депо трамвайное» в Разгуляе планируется провести в I квартале 2023 года. Основным условием договора станет выполнение работ по сохранению, реставрации и приспособлению здания депо для современного использования.

В настоящий момент на участке продолжается снос аварийных зданий, которые не являются объектами культурно-исторического наследия. Как сообщили «Коммерсанту-Прикамье» в мэрии, эта работа будет завершена к февралю 2023 года.

Напомним, специалисты МУП «Пермгорэлектротранс» в декабре приступили к сносу аварийных построек на территории старого трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй. На этом месте планируется разместить гастрономический рынок.

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