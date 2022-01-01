В трамвайном депо Разгуляй начался снос аварийных построек Власти обещают не трогать историческую часть трампарка Поделиться Твитнуть

историческая часть трамвайного парка на Разгуляе

Администрация Перми

Специалисты МУП «Пермгорэлектротранспорт» приступили к сносу аварийных построек, которые находятся на территории старого трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй в центре Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там подчеркнули, что подлежащие сносу здания и сооружения уже не эксплуатировались (перевозчик заблаговременно перевёз производственные мощности на другой участок), и также они не являются объектом культурно-исторического наследия.

Целостность же конструкции исторического здания трамвайного парка нарушена не будет. При этом в администрации напоминают, что объектом культурно-исторического наследия является только та часть постройки, которая выделена на изображении, пристройки к нему не относятся.

Администрация Перми

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