Елена Синица Группа Anacondaz не смогла взыскать с МВД ущерб за сорванный концерт В планах — обжаловать приговор Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Арбитражный суд Пермского края решил отклонить иск ООО «Инвизибл Промо» (организатор туров рок-группы Anacondaz) к ГУ МВД по региону. Решение принято на заседании суда сегодня, 29 декабря. Информация об этом содержится в картотеке дел суда.

Напомним, 23 июля в Перми проходил концерт группы Anacondaz. Ранее она выступала против спецоперации на Украине. По словам солиста Артёма Хорева, группа исполнила всего четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские, и концерт был прерван. В сентябре рок-группа подала иск на пермские власти из-за отменённого концерта, а в октябре началось рассмотрение дела в Арбитражном суде Пермского края. Сумма исковых требования составляет 255 тыс. руб.





В городском управлении полиции ссылаются на то, что 23 июля в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что в клубе «Мичурин» проходит массовое мероприятие с участием большого количества людей и якобы при проведении концерта нарушались нормы пожарной безопасности — были заблокированы выходы из помещения, не соблюдалась требуемая плотность (1 чел. на 1 кв. м).





Адвокат Анастасия Шардакова, представляющая интересы организатора концертов ООО «Инвизибл Промо», рассказала Properm.ru, что они планируют обжаловать решение.

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