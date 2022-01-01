Елена Синица В Перми достроили проблемный дом на улице Толмачёва Здание начали возводить в 2008 году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми завершено строительство долгостроя по ул. Толмачёва, 15. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минстрое.

Как рассказали в ведомстве, в январе 2023 года объект передадут жилищному кооперативу. Он в свою очередь выдаст ключи дольщикам.





Напомним, на достройку проблемного дома был заключён контракт между Фондом защиты прав дольщиков Пермского края и проектно-строительной фирмой «Вектор-Строй».





Строительство началось в 2008 году, но застройщик не исполнил свои обязательства. После ввода объекта в эксплуатацию будут восстановлены права 103 дольщиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.