Анна Брюханова Долгострой на ул.Толмачёва,15 в Перми завершат к концу октября Поделиться Твитнуть

Долгострой Толмачёва, 15

Константин Долгановский

Строительство дома по адресу ул. Толмачёва,15 в Перми завершат к концу октября 2022 года. Эту информацию подтвердил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

После окончания всех работ здание отправят на экспертизу в инспекцию краевого госстройназора и введут в эксплуатацию.

Напомним, что в ноябре 2021 года между Фондом защиты прав дольщиков Пермского края и проектно-строительной фирмой «Вектор-Строй» был заключён контракт на достройку проблемного дома на ул. Толмачёва,15.

После ввода объекта в эксплуатацию будут восстановлены права 103 дольщиков.

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