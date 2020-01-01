Дом на ул. Толмачёва, 15 в Перми планируется достроить в 2022 году После окончания строительства ключи получат 103 дольщика Поделиться Поделиться Твитнуть

Между Фондом защиты прав дольщиков Пермского края и проектно-строительной фирмой «Вектор-Строй» заключён контракт на строительство проблемного дома на ул. Толмачёва, 15. Об этом сообщили в краевом минстрое.

Строительство дома началось в 2008 году, но застройщик не исполнил свои обязательства. Как пояснили в Министерстве строительства Пермского края, по объекту были проведены необходимые проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектно-сметной документации, осуществлена государственная регистрация перехода прав на имущество застройщика.

Строительство планируется завершить в III квартале 2022 года.

После ввода объекта в эксплуатацию и передачи ключей будут восстановлены права 103 дольщиков, которые покупали квартиры в этом доме.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на этом региональные власти не остановятся: «Мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков. В крае проведена большая работа, но не завершено ещё много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее».

Отметим, в этом году в краевом бюджете на мероприятия по восстановлению прав дольщиков предусмотрено около 1 млрд руб. «Эту задачу держим на постоянном контроле, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру либо не получит компенсацию», — добавил губернатор.

Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию шесть проблемных домов, в которые смогли заехать 1053 человека.

Напомним, на сегодняшний день приняты решения о завершении строительства 22 домов, из них по 14 уже ведётся разработка проектов достройки, по двум готовится конкурсная документация на проектирование. Дольщики 21 долгостроя получают выплаты. На рассмотрении у федерального фонда защиты прав дольщиков остаются ещё четыре дома, по которым ожидаются решения о способе восстановления прав граждан — участников строительства.

Вопрос обманутых дольщиков актуален во многих регионах страны. Для его решения в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять все необходимые меры для завершения строительства домов, возводимых с привлечением средств дольщиков.

Актуальная информация о ходе работ публикуется на сайте фонда fond214pk.ru . Задать вопросы всегда можно по телефону +7 (342) 2-070-311 или по электронной почте info@fond214pk.ru .

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