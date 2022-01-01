Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника спецоперации из Октябрьского городского округа Он попал на СВО из колонии особого режима Поделиться Твитнуть

Фото: ProCHAD

В посёлке Тюш состоялись похороны 43-летнего участника спецоперации на Украине Юрия Мережникова. Об этом сообщает местное издания ProCHAD ВКонтакте со ссылкой на администрацию Октябрьского городского округа.

Как уточняет издание, по приговору Октябрьского райсуда от 14 января 2022 года неоднократно судимый Юрий Мережников был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии особого режима.

Осенью 2022 года мужчина изъявил желание участвовать в спецоперации на Украине, а 27 ноября погиб при выполнении боевой задачи. Его похоронили на Тюшевском кладбище.

Напомним, накануне стало известно, что в зоне боевых действий на Украине погиб 39-летний уроженец Перми Владимир Коновалов. Его похороны пройдут 30 декабря в Перми.

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