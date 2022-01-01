Максим Артамонов В спецоперации погиб пермяк Владимир Коновалов Его похороны состоятся 30 декабря в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Родственники погибшего

В зоне боевых действиях на Украине погиб 39-летний уроженец Перми Владимир Коновалов. Как рассказали в соцсетях родственники погибшего, он получил не совместимое с жизнью ранение на территории ЛНР. Другие подробности не сообщаются.

Известно, что Владимир Коновалов служил в ВП МО РФ. Он отправился на СВО контрактником. Последние пять лет участвовал на параде 9 мая в Москве.

Прощание с военнослужащим состоится 30 декабря в 11:00 в Доме Офицеров (ул. Сибирская, 59), затем пройдёт отпевание в церкви в 12:30 (ул. Тихая, 23).

Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.

Последние официальные данные российское минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, российских военных, по данным ведомства, погибло в 10 раз меньше.

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