Андрей Стрельцов «Парму» покинул один из лидеров команды Брайн Аллен досрочно уехал из Перми Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Американский защитник пермской команды Брайан Аллен и пермский баскетбольный клуб сегодня официально объявили о досрочном расторжении контракта. Причины не называются.

Потеря Аллена будет существенной для игры «Пармы». Игрок был одним из лидеров команды, занимал второе место по результативности в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

Напомним, что сегодня «Пармой» был подписан новичок, защитник Айзея Риз. Ранее он выступал за БК «Самара».





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