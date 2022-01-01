Андрей Стрельцов

«Парму» покинул один из лидеров команды

Брайн Аллен досрочно уехал из Перми

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Брайон Аллен

  БК «Парма»

Американский защитник пермской команды Брайан Аллен и пермский баскетбольный клуб сегодня официально объявили о досрочном расторжении контракта. Причины не называются. 

Потеря Аллена будет существенной для игры «Пармы». Игрок был одним из лидеров команды, занимал второе место по результативности в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

Напомним, что сегодня «Пармой» был подписан новичок, защитник Айзея Риз. Ранее он выступал за БК «Самара».


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