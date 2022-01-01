Андрей Стрельцов В «Парме» появился ещё один американский баскетболист Айзей Риз подписал контракт с пермским клубом до конца сезона Поделиться Твитнуть

Баскетбольный клуб «Парма» подтвердил информацию о подписании контракта с американцем Айзеем Ризом. ​ Как сообщает пресс-служба команды, соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Айзей Риз ​сезон-2021/2022 провёл в команде London Lions. В августе этого года Риз перебрался в Россию в БК «Самара». Играет на позиции защитника и разыгрывающего.

В этом сезоне он в среднем за игру набирал 6,5 очков и делал 1,9 подборов.

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