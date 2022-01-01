Максим Артамонов В новогодние праздники в Пермском крае усилят меры безопасности В регионе будут дежурить более 6,5 тысяч спасателей Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон.

На оперштабе Пермского края принято решение об усилении мер безопасности граждан и объектов в новогодние праздники. Это уже четвёртое заседание регионального оперштаба, созданного в связи с введением в Прикамье режима базового уровня готовности.



Чиновники обсудили вопросы, посвящённые бесперебойной работе промышленных предприятий, выполняющих гособоронзаказ, и обеспечения правопорядка и безопасности во время новогодних каникул.



На сегодняшний день под особым контролем на территории региона находятся более 600 объектов, на которых планируется проведение новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, из них свыше 350 — с участием детей.

Сейчас специалисты обследуют объекты, где хранятся пиротехнические изделия.



Кроме того, с 30 декабря по 8 января будет усилена работа по профилактике пожаров в жилом секторе. На новогодних праздниках будут дежурить более 6,5 тыс. человек Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.







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