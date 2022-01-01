Магазин сети РИВ ГОШ займёт место Sephora в пермском ТРК «Семья» Переезд планируется на март 2023 года Поделиться Твитнуть

фото: ТРК Семья

Администрация ТРК «Семья» согласовала с российской парфюмерно-косметической сетью РИВ ГОШ условия расширения магазина бренда в торговом центре. Решено, что магазин займёт площади закрывшегося предприятия Sephora. Площадка располагается на первом этаже второй очереди. С учётом реконструкции РИВ ГОШ сможет увеличить торговые площади примерно на 20%.

Как сообщили в администрации ТРК, открытие обновлённого магазина РИВ ГОШ планируется в марте 2023 года. До этого он будет работать на прежнем месте.

РИВ ГОШ — один из лидеров на российском рынке розничных продаж парфюмерии и косметики. На сегодняшний день на территории России работает 251 магазин сети.

Напомним, из-за СВО в начале весны о прекращении деятельности в России заявила косметическая компания Sephora (ранее — сеть «Иль Де Боте»). В Перми она была представлена двумя магазинами — в ТЦ Колизей Atrium и ТРК «Семья». Для посетителей они закрылись 8 марта.

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