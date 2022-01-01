Максим Артамонов Динару Гагарину окончательно уволили из пермского филиала ВШЭ Причиной послужила её критика спецоперации в соцсетях Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина

Евгений Дёмшин

Преподавателя пермского филиала Высшей школы экономики Динару Гагарину уволили из вуза. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

«Со вчерашнего дня я больше не являюсь сотрудником пермской Вышки… Это были интересные пять лет, полные надежд, веры в образование и людей. И я рада, что они были, пусть всё закончилось так, как оно закончилось», — написала Гагарина.



Она отметила, что «многое из того, во что мы верили и что мы делали, оказалось иллюзией и превратилось в тыкву, но на фоне происходящего в мире, все это теперь малосущественные мелочи».

По словам Гагариной, «важно продержаться до конца, во что-то веря». Обратившись к коллегам, он добавила: «Дорогие коллеги, пусть вашей веры хватит надольше».



Напомним, в начале октября Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.



После отстранения Гагариной от должности более 40 студентов и магистрантов вуза опубликовали открытое письмо с поддержкой преподавателя.



А 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе. После этого Гагарина подала иск в суд с требованием признать её увольнение незаконным.



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