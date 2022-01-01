В Перми за 120 млн рублей продан земельный участок с детским интернатом Объект располагается на улице Капитана Пирожкова Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми подвела итоги аукциона по продаже муниципального имущества на ул. Капитана Пирожкова, 37. По этому адресу находится бывший детский фтизиопульмонологический центр (школа-интернат). На торги был выставлен земельный участок площадью более 30 тыс. кв. м и нежилые административные здания площадью 5,6 тыс. кв. м. Объект значился в плане приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы.

Победителем аукциона стал застройщик «ПГС». Компания предложила за покупку недвижимости 120,7 млн руб. — это сумма на 15 млн руб. превышает начальную. Всего на участие в торгах поступило 2 заявки

Как напомнили в администрации, всего в 2022 году проведено 28 открытых аукционов, в рамках которых реализовано 46 земельных участков общей площадью более 67 тыс. кв. м. Их продажа принесла в городской бюджет 180,2 млн руб.





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