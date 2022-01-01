В Перми за 120 млн рублей продан земельный участок с детским интернатом

Объект располагается на улице Капитана Пирожкова

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Пирожкова 37

фото: tubdisp.medicalperm.ru

Мэрия Перми подвела итоги аукциона по продаже муниципального имущества на ул. Капитана Пирожкова, 37. По этому адресу находится бывший детский фтизиопульмонологический центр (школа-интернат). На торги был выставлен земельный участок площадью более 30 тыс. кв. м и нежилые административные здания площадью 5,6 тыс. кв. м. Объект значился в плане приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы.

Победителем аукциона стал застройщик «ПГС». Компания предложила за покупку недвижимости 120,7 млн руб. — это сумма на 15 млн руб. превышает начальную. Всего на участие в торгах поступило 2 заявки

Как напомнили в администрации, всего в 2022 году проведено 28 открытых аукционов, в рамках которых реализовано 46 земельных участков общей площадью более 67 тыс. кв. м. Их продажа принесла в городской бюджет 180,2 млн руб.


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