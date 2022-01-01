Мэрия Перми выставила на продажу здание школы-интерната за 105 млн руб.

Аукцион запланирован на 15 августа

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Пирожкова 37

фото: tubdisp.medicalperm.ru

Администрация Перми выставила на аукцион имущественный комплекс бывшего детского фтизиопульмонологического центра на ул. Капитана Пирожкова, 37. Информация появилась на сайте мэрии.

В лот выходят земельный участок в 57,2 тыс. кв. м, здания учебного корпуса (2,4 тыс. кв. м), спального корпуса (2,4 тыс. кв. м), столовой (430 кв. м) и хозкорпуса (397 кв. м). Комплекс находится в составе имущества муниципальной казны. Здания пустуют.

Объект значится в плане приватизации муниципального имущества на 2022 —2024 год.

Дата проведения торгов — 15 августа, начальная цена — 105 млн руб.

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