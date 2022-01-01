Мэрия Перми выставила на продажу здание школы-интерната за 105 млн руб. Аукцион запланирован на 15 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми выставила на аукцион имущественный комплекс бывшего детского фтизиопульмонологического центра на ул. Капитана Пирожкова, 37. Информация появилась на сайте мэрии.

В лот выходят земельный участок в 57,2 тыс. кв. м, здания учебного корпуса (2,4 тыс. кв. м), спального корпуса (2,4 тыс. кв. м), столовой (430 кв. м) и хозкорпуса (397 кв. м). Комплекс находится в составе имущества муниципальной казны. Здания пустуют.

Объект значится в плане приватизации муниципального имущества на 2022 —2024 год.

Дата проведения торгов — 15 августа, начальная цена — 105 млн руб.

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