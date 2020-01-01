Гордума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы Ко второму чтению поступило 73 поправки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской думы на пленарном заседании во вторник, 21 декабря, утвердили во втором чтении прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В первом чтении документ был принят на заседании думы 16 ноября. До 30 ноября поступило 36 поправок от главы города, после рассмотрения документа на комитетах думы было внесено ещё 37 поправок, 35 из которых технические.

Кроме того, одна поправка корректировала площадь объекта и ещё одна исключала из плана приватизации встроенное нежилое помещение по ул. Подлесная, 13 в связи с тем, что оно включено в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП.

В итоге по рекомендации профильного комитета думы депутаты при голосовании за прогнозный план приватизации во втором чтении отклонили все поправки главы города, остальные приняли.

Напомним, в ближайшие три года власти Перми планируют реализовать 10 отдельно стоящих зданий, 25 встроенных нежилых помещений, одно право собственности на фундамент жилого дома, семь долей в праве на земельные участки, а также акционировать МУП «Ветеран» на общую сумму 254,3 млн рублей.

В 2022 году доходы от продажи должны составить 57 млн рублей.

Среди объектов, вошедших в план - имущественный комплекс детского фтизиопульмонологического центра на ул. Капитана Пирожкова, 37, пустующий детский оздоровительный лагерь «Салют» в микрорайоне Химики и пр.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.