Мобильные пункты вакцинации в праздники работать не будут Поставить прививку от COVID-19 можно в поликлиниках Поделиться Твитнуть

В Пермском крае мобильные пункты вакцинации в праздничные дни работать не будут. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве региона.

В ведомстве пояснили, что поставить прививку от COVID-19 в каникулы всё же будет можно. Для этого достаточно обратиться в поликлиники в часы их работы.

Ранее в министерстве рассказали, что в последнюю неделю декабря мобильный пункт вацинации в ТРК «Семья» работать не будет.

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