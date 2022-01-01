Мобильные пункты вакцинации в праздники работать не будут
Поставить прививку от COVID-19 можно в поликлиниках
В Пермском крае мобильные пункты вакцинации в праздничные дни работать не будут. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве региона.
В ведомстве пояснили, что поставить прививку от COVID-19 в каникулы всё же будет можно. Для этого достаточно обратиться в поликлиники в часы их работы.
Ранее в министерстве рассказали, что в последнюю неделю декабря мобильный пункт вацинации в ТРК «Семья» работать не будет.
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