В Перми прекращена работа единственного мобильного пункта вакцинации График приёма пациентов в прививочных кабинетах в новогодние каникулы пока не составлен Поделиться Твитнуть

В минздраве Пермского края «Новому компаньону» сообщили о прекращении работы единственного мобильного пункта вакцинации в пермском ТРК «Семья». В последнюю неделю года прививки от коронавируса можно будет поставить только в лечебных учреждениях города.

Список медицинских учреждений, осуществляющих вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции, опубликован на сайте министерства.

Причины отмены работы мобильного пункта в ведомстве обещали объяснить позже. Вопрос о работе прививочных кабинетов в новогодние каникулы пока решается.





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