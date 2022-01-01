В Перми прекращена работа единственного мобильного пункта вакцинации

График приёма пациентов в прививочных кабинетах в новогодние каникулы пока не составлен

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Вакцинация

В минздраве Пермского края  «Новому компаньону» сообщили о прекращении работы единственного мобильного пункта вакцинации в пермском ТРК «Семья». В последнюю неделю года прививки от коронавируса можно будет поставить только в лечебных учреждениях города. 

Список медицинских учреждений, осуществляющих вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции, опубликован на сайте министерства. 

Причины отмены работы мобильного пункта в ведомстве обещали объяснить позже. Вопрос о работе прививочных кабинетов в новогодние каникулы пока решается.


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