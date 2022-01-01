Елена Синица Стало известно, как будут работать медучреждения в новогодние праздники В частности, «неотложку» можно будет вызвать с 08:00 до 23:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогодние праздники стационары в Пермском крае будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Евгений Рожнёв на заседании правительства региона.

Травматология, скорая помощь, санавиация, неотложная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников. Служба медицины катастроф будет работать в режиме повышенной готовности. Рожнёв пояснил, что будет работать больше врачей, необходимый инструктаж они уже прошли. Также для службы медицины катастроф будет доступен режим дежурства на дому, при чрезвычайных ситуациях они будут вызваны на работу.





В праздничные дни (3-6 января) в рабочие часы врачи поликлиник будут вести приём пациентов, нуждающихся в лечении в амбулаторных условиях. В частности, 3,4 и 5 января дежурство будут вести врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи с 08:00 до 18:00. При этом «неотложку» в праздники можно будет вызвать с 08:00 до 23:00.





Кроме этого, со слов Рожнёва, будет проводиться и вакцинация от коронавируса ежедневно в рабочие часы поликлиник.

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