Елена Синица В Перми правила землепользования и застройки обновят до конца апреля Такую рекомендацию региональному минимущества дал губернатор края Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин порекомендовал актуализировать правила землепользования и застройки (ПЗЗ) до конца апреля 2023 года. Об этом стало известно на заседании краевого правительства 28 декабря.

«Прошу вас соответствующие документы подготовить и согласовать в срок до конца апреля. Понимаю, что надо пройти процедуры публичных слушаний. Все это довольно трудоемкая задача, но надо постараться, возможно — даже раньше конца апреля сделать, может до конца первого квартала. Но срок поставим — конец апреля»,— сказал Махонин, обратившись к главе регионального минимущества Ларисе Ведерниковой.





Что касается генплана, то обновленный проект уже прошёл все необходимые процедуры согласования, рассказала Ведерникова. В том числе проект прошел публичные слушания, обсуждался на отраслевых рабочих группах. Все изменения были поддержаны.





Напомним, главными трендами обновлённого генплана стали создание зелёных территорий, развитие транспортной инфраструктуры и стремление к компактности.





Как отмечают разработчики, генеральный план — это документ территориального, который необходим для развития устойчивых перспектив, социальной и транспортной инфраструктуры, а также стимулирования инвестиционной деятельности.





В основе обновлённого генплана — деление города на красные и зелёные зоны. Проще говоря, на зоны, где будет разрешена застройка, а где нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.