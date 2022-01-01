Елена Синица Компактно и зелено Краевому парламенту представили доработанный генплан Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Недавно в Перми завершились публичные слушания по внесению изменений в городской генеральный план. Главными трендами обновлённого генплана стали создание зелёных территорий, развитие транспортной инфраструктуры и стремление к компактности. На заседании «инфраструктурного» комитета 23 августа «МБУ «Институт территориального планирования» (разработчик документа) представил генплан депутатам краевого парламента.

Деление на зоны

Как отмечают разработчики, генеральный план — это документ территориального, который необходим для развития устойчивых перспектив, социальной и транспортной инфраструктуры, а также стимулирования инвестиционной деятельности.

В основе обновленного генплана — деление города на красные и зелёные зоны. Проще говоря, на зоны, где будет разрешена застройка, а где нет, рассказывает директор МБУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина. Кроме этого, сохраняется концепция компактного города. Это способствует сохранению ресурсов внутри Перми, не давая им «расползаться в поля».

Важно, что зоны всё-таки имеют право на небольшое разрастание. Однако имеется одно условие: параметры не превышают ресурсы существующей городской инфраструктуры. То есть если позволяют инженерные, улично-дорожные сети и социокультурные объекты, то «достроиться» будет можно.

«Стратегия зон складывается как многослойный пирог. Конечно, жизнь неоднозначна и не бывает зон только для жилья или только для торговли. Если посмотреть на любую территорию, то мы сразу увидим наложение нескольких зон развития: жилая застройка, общественный транспорт, рекреационная часть», — пояснила она.

При этом Ермолина отметила, что не стоит переживать о том, будут ли построены уже ранее заявленные объекты. Все объекты, которые входят в муниципальную программу, уже учтены в плане — это принципиальная позиция, уверяет она.

Предусмотрены в плане и моно-зоны — зоны, занятые типовой застройкой. Здесь же, согласно новому генплану, планируется разнообразить застройку другими типами жилья и социокультурными объектами.

Есть зоны застройки, ориентированные природно-рекреационный каркас. Здесь власти пытались учесть интересы нескольких сторон. Так, экологи настаивали на том, чтобы «вовсе забором оградить и никого не пускать», инвесторы же отмечают, что самое инвестиционное жильё — всегда с видом на природу. В то же время жители говорили о том, что даже одна многоэтажная застройка может привести к сокращению визуальной составляющей для других домов.

Именно поэтому одна из норм обновлённого генплана указывает на необходимость сохранения доступа и визуальному осмотру такой зоны. В дальнейшем в правилах землепользования и застройки также будут указаны все требования, по которым можно будет проводить застройку.

Повышение доступности

Ещё одной целью является повышение доступности территорий. В основе этого лежит идея развития рельсового транспорта, рассказала Ермолина.

«По факту это скелет для развития города. Если проходят трамвайные пути, у нас есть понимание, что вокруг этой зоны можно уплотняться с точки зрения строительства. Это та самая стратегия 15 минут, когда можно выйти из трамвая, дойти до магазина и снова уехать домой», — пояснила она.

К тому же, трамваи — это экологичная история, добавила Елена Ермолина. Где же невозможно проложить трамвайную ветку, план дополнили автобусными маршрутами. В целом же, новая редакция генплана Перми поможет снизить количество ДТП с пешеходами и велосипедистами на 25%, отметила эксперт.

В ходе обсуждения депутат Анна Баранова выразила опасения по поводу методики реновации промышленных зон: «Считаете ли вы это правильным в условиях необходимости развития промышленности и тренда на импортозамещение?»

Преобразование промышленных территорий будет происходить только с учётом мнения собственников. Более того, речь в большей степени идёт о заброшенных и деградирующих территориях.

Депутат Сергей Богуславский задал вопрос о коммунальной инфраструктуре. Прошлый генплан по этому направлению был исполнен только на 10%.

«Что первично: планы застройки или планы ресурсоснабжающих организаций?», — уточнил он.

Здесь две стороны медали, сказала Ермолина. Есть федеральные нормы для компаний, которые могут размещать коммунальные сети, не учитывая наши градостроительные документы.

«Но мы-то знаем, как развивается территория. Мы показываем сетевикам развитие коммунальной инфраструктуры. Они же всегда сравнивают наши документы со своими планами», — ответила Ермолина.

Если говорить о сроках реализации нового генплана, то авторы проекта выделяют три периода: первая очередь — до конца 2028 года, вторая очередь — до конца 2034 года, перспектива — на 20 и более лет — до 2043 года.

Мнения экспертов

Александр Антонов, эксперт по градостроительству и территориальному планированию Союза Архитекторов России, член International Society Of City And Regional Planners ISOCARP:

— Первое, что сразу бросается глаза (по материалам презентации), генеральный план Перми старается быть честным. Он опирается на реальность — в демографии, в сложившейся жилищной политике. Он поднимает реальные первоочередные городские проблемы и задачи, которые сегодня конечно же связаны с выходом на приоритетные позиции вопросов природного каркаса, с отставанием транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Серьезная проработка реальной проблематики прежде выбора решений из стандартного набора — сегодня, к сожалению, редкость. Очень часто в городском планировании встречаешься с обратным — набором модных, как правило, заимствованных решений, которые заказчик уже выбрал, не уделив времени оценке проблем. Впрочем, набор «заимствованных решений» у генерального плана есть — это Стратегический мастер-план города Перми 15-летней давности. Я всегда считал, что СМП Перми опередил свое время. Возможно, сегодня его время наконец то пришло. Генплан всегда был инструментом роста города. Генплан Перми пытается стать инструментом преобразования. Это очень важно. И очень сложно. Не уверен, что достаточно примитивный инструмент, который предлагается сегодняшним Градостроительным кодексом, можно приспособить для сложных решений. И о сложности — проект генплана Перми рассматривает город как сложный не одно-двухмерный объект, который достаточно разделить на функциональные зоны. Поэтому и функциональное зонирование в нем — как бы трехслойное. Генеральный план — в концепции — предлагает несколько интересных инструментов. Зеленые зоны (придуманные в Стратегическом мастер-плане Перми 15 лет назад) сегодня более привычно называются опорными зонами природно-рекреационного каркаса, и играют гораздо бОльшую роль и значение в вопросах создания комфортной городской среды. Однако разработчики сделали следующий шаг и дополнили «зелено-голубой» (в английской терминологии green-blue framework) каркас буферными застроенными территориями. Также и транспортный каркас — это не только магистральные улицы и трамвайная сеть, но и застроенные зоны высокого потенциала транспортной обеспеченности — своего рода transit oriented zones. Очень перспективная идея. Основную роль в генеральном плане играет теперь не разделение территории по функциям, а взгляд на нее с точки зрения интенсивности и динамики ее преобразований. Специалисты давно уже говорят, что в городе необходимо отходить от функционального взгляда. В качестве отдельных территорий можно выделить разве что территории природного комплекса, для которых генеральный план Перми предлагает безусловное сохранение и территории сохраняемой производственной деятельности в классическом понимании, территории, не совместимые с проживанием человека. Для остальных не столь важна фиксация текущей функции (жилой, коммерческой, административной или социальной), сколько оценка возможности ее преобразования и, соответственно, набор действий, поддерживающих эти преобразования, стимулирующие их или наоборот — сдерживающие. Важно отметить, что в Положении о территориальном планировании даны четкие определения предлагаемых функциональных зон и описаны процедуры их работы. В то время как подавляющее большинство генеральных планов российских городов ограничиваются лишь повторением названий функциональных зон, в Положение о территориальном планировании Перми фактически включена методика (которой нет и не было на федеральном уровне), раскрывающая роль каждой зоны в управленческом процессе территориальных преобразований. Даны ответы на вопросы, с которыми сталкивается каждый разработчик генерального плана и почти каждый его пользователь, который планирует его применять. Взаимозависимость и взаиморасположение зон/параметров жилой застройки и зон/параметров территорий размещения мест приложения труда в традиционном генплане вообще не рассматривается, а в Пермском — выходит на первый план. В целом подготовленный проект генерального плана Перми гораздо более похож на перспективный реально работающий инструмент для администрации города, чем 95% выпускаемых сегодня генеральных планов, пригодных, как и 10 и 15 лет назад только для того, чтобы повесить их в рамочке в кабинете главного архитектора. Что важно — принятие подобного документа, который действительно отвечает на разнообразные вопросы развития, поднимет и престиж профессии планировщика в целом, и административных структур, ответственных за планирование.

Александр Холоднов, генеральный директор ООО «Урбан Про», соучредитель «Институт территориального планирования «Урбаника»:

— Новый генеральный план Перми привлекает внимание не только самих горожан, но и профессионального сообщества градостроителей со всей страны. Именно в Перми с разработкой мастер-плана 12 лет назад был реализован инновационный подход к городскому планированию. Встреченный неоднозначно городским сообществом, девелоперами и властями, мастер-план задал при этом новые стандарты проработки стратегических решений по комплексному развитию городской территории, на которые по сей день ориентируются отечественные градостроители. Тем самым от генерального плана Перми ожидается сегодня высокий уровень инновационности в сочетании с требованиями к реализуемости в современном правовом поле и экономических реалиях, а также с необходимостью удовлетворить потребности горожан в повышении качества городской среды. Акцент был сделан на селитебной застройке, с которой граждане постоянно сталкиваются в повседневной жизни. С точки зрения развития территории генеральный план задает четкий вектор на повышение интенсивности сложившихся территорий, и в этом есть преемственность с ранее разработанным мастер-планом. В качестве компромисса с девелоперским сообществом предусмотрен ряд территорий для комплексной жилой застройки на окраинах. Это значительные по площади территории, которые позволят реализовать ряд крупных проектов по жилищному строительству в ближайшие годы. Но по сравнению с другими городами-миллионниками возможности для массовой застройки в полях в границах города Перми ограничены. В том числе и за счет подобного специально созданного дефицита предложения земельных участков девелоперам дается недвусмысленный сигнал к подготовке непростых проектов редевелопмента в интересных локациях бывших производственных предприятий, в том числе, на берегу Камы, которые должны будут сформировать новый облик города. Генеральный план — основной документ, который определяет основные направления и параметры развития города. Генеральный план принимается публичной властью, что предполагает возможность граждан влиять на принимаемые градостроительные решения. Базово федеральный законодатель ожидает от генеральных планов ответы на два ключевых вопроса: «Что? и Где?». С практической точки зрения: какие территории будут предоставлены девелоперам под новую застройку (жилую, торговую, деловую, производственно-складскую), а где могут быть размещены инфраструктурные объекты, которые должны быть профинансированы за бюджетный счет в рамках ранее принятых и вновь формируемых государственных и муниципальных программ (речь, прежде всего, об объектах транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры). Специфика Пермского генерального плана: он пытается также ответить на вопросы «Как?» и «Почему?». Как именно, при каких условиях может осуществляться развитие исторически сложившихся территорий? Почему под развитие выбраны одни территории, а другие оставлены без внимания. Освоение новых территорий четко должно быть увязано с планами создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Ограниченный масштаб преобразований и высокий уровень взаимоувязки градостроительных и инфраструктурных решений повышает шансы на реализацию предложенных проектов и высокий уровень качества городских изменений, в отличие от других крупных городов, предлагающих широкую палитру возможностей по развитию территории, неподкрепленных возможностями по развитию инфраструктуры. Представленный генеральный план Перми направляет поток инвестиций в развитие территории в целевом направлении не только за счет открытия территориальных возможностей, но и путем установления ограничений в тех районах, где развитие по инфраструктурным соображениям признано нежелательным. Ответственное отношение разработчиков генерального плана Перми к выбранному вектору стратегического развития городской территории, основанное на детальном анализе городской территории и мониторинге городских изменений является своего рода стандартом качества градостроительного планирования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.