Елена Синица Для поддержания чистоты в центре Перми привлекут 109 машин На расчистку дорог в крае в новогодние каникулы задействуют 424 единицы техники Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В период праздничных дней содержанием региональных трасс будут заниматься 424 единицы техники. Об этом заявил глава минтранса края Сергей Вешняков на заседании регионального правительства.

Содержанием центральных дорог Перми будет заниматься 109 единиц техники. Что касается работы общественного транспорта в Перми, то 31 декабря он будет работать по воскресному расписанию. По такому же расписанию транспорт будет работать 1 и 2 января, на линию выйдет 50% подвижного состава.





Изменится расписание ряда межмуниципальных автобусных маршрутов. Часть рейсов будет отменена, при этом на 11 направлениях добавятся дополнительные. Как пояснил Вешняков, 1 и 2 января будут отменены рейсы преимущественно в ранние часы.





В период с 3 по 8 января транспорт также будет ходить по воскресному расписанию, но на линию выйдет весь состав, рассказал Вешняков. Автовокзалы и автостанции с 31 декабря по 8 января будут работать в штатном режиме. Однако 31 декабря сократят рейсы после 22:00, а 1 и 2 января уменьшат количество рейсов. Пермский аэропорт будет работать в штатном режиме, как и электропоезда.





«Горнолыжный экспресс» в Губаху в праздники будет ходить один раз в день: в 06:59. Также в 08:40 можно будет воспользоваться поездом «Такман-экспресс». Отметим, что уехать не получится 31 декабря и 1 января.

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